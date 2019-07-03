Форвард «Басконии» Хиллиард подписал контракт с ЦСКА
Американский форвард Дэрран Хиллиард подписал контракт с БК ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба. 26-летний игрок поставил подпись под соглашением, рассчитанным на один сезон.
В 2015 году Хиллиард был выбран «Детройт Пистонс» на драфте НБА под 38-м номером. В течение трёх сезонов Дэрран выступал в НА и G-лиге, поиграв за «Детройт», «Гранд-Рапидс Драйв», «Сан-Антонио Спёрс» и «Остин Спёрс». В составе «Остина» он стал чемпионом «Лиги развития» и MVP турнира по версии сайта Ridiculous Upside. Средняя результативность форварда составляла 20,5 очка.
В минувшем сезоне Хиллиард выступал за «Басконию». В составе испанского клуба он не пропустил ни одного матча в Евролиге, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи.
ЦСКА объявил о переходе Фойгтмана
- 3 июля 2019
-
11:12
-
10:43
-
10:17
-
03:59
-
02:58
-
02:34
-
01:57
-
01:33
-
01:25
-
01:20
-
00:18
- 2 июля 2019
-
23:48
-
23:09
-
22:02
-
21:52
-
20:33
-
20:26
-
19:20
-
19:09
-
18:19
-
17:59
-
16:52
-
16:47
-
14:39
-
13:01
-
12:10
-
10:50
-
10:41
-
09:29
-
09:05
-
08:37
-
06:40
-
03:51
- 1 июля 2019
-
23:28
-
23:23
Партнерский контент