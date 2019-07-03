Форвард «Басконии» Хиллиард подписал контракт с ЦСКА

Американский форвард Дэрран Хиллиард подписал контракт с БК ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба. 26-летний игрок поставил подпись под соглашением, рассчитанным на один сезон.

В 2015 году Хиллиард был выбран «Детройт Пистонс» на драфте НБА под 38-м номером. В течение трёх сезонов Дэрран выступал в НА и G-лиге, поиграв за «Детройт», «Гранд-Рапидс Драйв», «Сан-Антонио Спёрс» и «Остин Спёрс». В составе «Остина» он стал чемпионом «Лиги развития» и MVP турнира по версии сайта Ridiculous Upside. Средняя результативность форварда составляла 20,5 очка.

В минувшем сезоне Хиллиард выступал за «Басконию». В составе испанского клуба он не пропустил ни одного матча в Евролиге, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи.