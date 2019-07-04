Вадеева: если доверять Виеру, то она будет показывать игру экстра-класса

Лидер женской сборной России по баскетболу Мария Вадеева дала комментарий в преддверии матча 1/4 финала Евробаскета с национальной командой Испании.

«Наталья Виеру очень помогает нам на этом турнире. Она большой молодец. Причём, я совсем не удивлена её лидерскими качествам. Если доверять ей, то она будет показывать игру экстра-класса. Надеюсь, что с Испанией Виеру продолжит в том же духе и мы вместе справимся с Ндур. Ещё хочу отметить, что отсутствие Альбы Торренс должно нам помочь. Она суперигрок, то, что она не участвует в турнире, не может не сказаться на команде», — приводят слова Вадеевой «Известия».

Ранее подопечные Олафа Ланге в переходном матче за выход в четвертьфинал турнира обыграли сборную Италии со счётом 63:54.