Вадеева: если доверять Виеру, то она будет показывать игру экстра-класса
Лидер женской сборной России по баскетболу Мария Вадеева дала комментарий в преддверии матча 1/4 финала Евробаскета с национальной командой Испании.
«Наталья Виеру очень помогает нам на этом турнире. Она большой молодец. Причём, я совсем не удивлена её лидерскими качествам. Если доверять ей, то она будет показывать игру экстра-класса. Надеюсь, что с Испанией Виеру продолжит в том же духе и мы вместе справимся с Ндур. Ещё хочу отметить, что отсутствие Альбы Торренс должно нам помочь. Она суперигрок, то, что она не участвует в турнире, не может не сказаться на команде», — приводят слова Вадеевой «Известия».
Ранее подопечные Олафа Ланге в переходном матче за выход в четвертьфинал турнира обыграли сборную Италии со счётом 63:54.
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