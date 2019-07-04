Источник: Дженкинс покинет «Химки»

Защитник Чарльз Дженкинс покинет «Химки» этим летом, сообщает Eurohoops со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, американский защитник с большой долей вероятности продолжит карьеру в сербской «Црвене Звезде», за которую уже выступал дважды — в сезонах 2013/15 и 2016/17. Как утверждает издание, Дженкинс уже согласовал контракт с сербским клубом.

Напомним, Дженкинс в течение двух сезонов выступал за «Химки». В минувшем сезоне он провёл за подмосковный клуб 36 матчей, набирая в среднем 5,5 очка, 2,2 подбора и 1,3 перехвата. В среднем американец проводил на площадке 22,18 минуты.