Белякова: нужно забыть об этом поражении и заработать путёвку в квалификацию ОИ

Капитан женской сборной России Евгения Белякова прокомментировала разгромное поражение команды в четвертьфинале Евробаскета. Подопечные Олофа Ланге были разгромлены командой Испании со счётом 54:78.
«Всегда сложно проигрывать, это было одно из тяжелейших поражений. После такого сложно говорить. Мы очень расстроены. Но в любом случае турнир для нас ещё продолжается. Прямо сейчас нам нужно забыть об этом поражении и заработать себе путёвку в квалификацию», — передаёт слова Беляковой корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
Напомним, невзирая на поражение, сборная России ещё не потеряла шансов отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. 6 июля россиянкам предстоит встреча с проигравшей командой из пары Сербия – Швеция за попадание в квалификационный турнир.
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