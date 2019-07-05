Источник: Дженкинс подписал контракт с «Црвеной Звездой»

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс продолжит карьеру в «Црвене Звезде». Американский игрок подписал с белградским клубом контракт на два года, сообщает Eurohoops со ссылкой на журналиста Мишко Разнатовича.

Дженкинс уже дважды выступал за «Црвену Звезду» — в сезонах 2013/15 и 2016/17.

Напомним, Дженкинс в течение двух сезонов выступал за «Химки». В минувшем сезоне он провёл за подмосковный клуб 36 матчей, набирая в среднем 5,5 очка, 2,2 подбора и 1,3 перехвата. В среднем американец проводил на площадке 22,18 минуты.