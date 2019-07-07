Белякова: сборная России не показала и половины того, к чему стремилась

Капитан женской сборной России Евгения Белякова подвёла итоги Евробаскета. По словам Беляковой, уверенная игра в период подготовки к турниру сослужила команде плохую службу.

«Видимо, те турниры, которые мы выигрывали до Евробаскета, с одной стороны, прибавили нам уверенности, с другой — нас «расклеили». Фавориты играли с нами очень «легко», давали нам делать всё, что мы захотим. На самом же турнире все заиграли в полную силу, мы же не показали и половины того, к чему стремились», — приводят слова Беляковой «Известия».

Напомним, в матче утешительного турнира за 5–8-е место Евробаскета сборная России уступила Швеции со счётом 52:57.



После этого поражения Россия лишилась шансов пробиться на Олимпийский турнир. Напомним, путёвку в квалификацию олимпийского турнира получают первые шесть команд Евробаскета.