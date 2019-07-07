Мозгов может продолжить карьеру в «Химках»

«Химки» ведут переговоры с центровым сборной России Тимофеем Мозговым, сообщает телеграм-канал «Перехват». Игрок пропустил весь прошлый сезон НБА из-за травмы колена и вчера был отчислен из «Орландо Мэджик».



Сам россиянин ранее заявил, что вопросы относительно его будущего лучше задавать агентам, но выразил надежду, что сможет провести ещё 3-5 сезонов на высоком уровне.

За годы выступлений в НБА Тимофей выступал за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». С «Кливлендом» он стал чемпионом НБА.



Всего в регулярных чемпионатах на его счету 454 поединка, в которых он набирал 6,8 очка, собирал 4,9 подбора, совершал 0,6 передачи и выполнял 0,8 блок-шота в среднем.