Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мозгов может продолжить карьеру в «Химках»

Мозгов может продолжить карьеру в «Химках»
Баскетбол / НБА 0

«Химки» ведут переговоры с центровым сборной России Тимофеем Мозговым, сообщает телеграм-канал «Перехват». Игрок пропустил весь прошлый сезон НБА из-за травмы колена и вчера был отчислен из «Орландо Мэджик».

Сам россиянин ранее заявил, что вопросы относительно его будущего лучше задавать агентам, но выразил надежду, что сможет провести ещё 3-5 сезонов на высоком уровне.

За годы выступлений в НБА Тимофей выступал за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». С «Кливлендом» он стал чемпионом НБА.

Всего в регулярных чемпионатах на его счету 454 поединка, в которых он набирал 6,8 очка, собирал 4,9 подбора, совершал 0,6 передачи и выполнял 0,8 блок-шота в среднем.

Мозгов: чувствую в себе силы провести ещё 3-5 лет на хорошем уровне
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент