Источник: ЦСКА расстанется с Родригесом

ЦСКА не стал пользоваться возможностью продлить контракт с разыгрывающим сборной Испании Серхио Родригесом, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники в московском клубе.

«Серхио не вписывается в новый проект ЦСКА по омоложению команды. В клубе очень уважают игрока и его весомый вклад в чемпионском сезоне-2018/19, но в итоге было принято решение найти нового разыгрывающего», — сообщил источник.

На 33-летнего игрока претендует несколько испанских клубов. Пока основными претендентами называются «Валенсия» и «Уникаха».

Родригес выступает в стане «армейцев» с 2017 года. В минувшем розыгрыше Евролиги на счету защитника было 35 встреч, в которых он набирал 9,1 очка, собирал 1,5 подбора и совершал 4,5 передачи.