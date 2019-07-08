Абромайтис перешёл в «Зенит»

Американский форвард Тим Абромайтис продолжит карьеру в БК «Зенит», сообщает пресс-служба питерского клуба. В течение четырёх последних сезонов Абромайтис выступал за испанский клуб «Тенерифе».
Отметим, что в «Зените» он может воссоединиться со своим бывшим партнёром по испанскому клубу Колтоном Айверсоном, с которым питерский клуб ведёт переговоры.
В минувшем сезоне Тим в среднем набирал более 11 очков за матч в АСВ и Лиге чемпионов.
«Зенит» проводит трансферную кампанию с прицелом на участие в Евролиге. Напомним, клуб из Санкт-Петербурга получил «уайлд-кард» для участия в главном европейском турнире.
В минувшем сезоне «Зенит» добрался до 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. В полуфинальной серии питерцы в трёх матчах уступили будущему победителю, московскому ЦСКА.
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