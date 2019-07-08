«Голден Стэйт» объявил о подписании контракта с Расселлом

Пресс-служба клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» объявила о переходе в команду разыгрывающего Д’Анджело Расселла. Переход состоялся в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с «Бруклин Нетс». Так, в «Бруклин» перешёл Кевин Дюрант и защищённый пик первого раунда драфта 2020 года. «Голден Стэйт» кроме Расселла приобрёл Шабазза Напьера и Тревеона Грэма.
Ранее сообщалось, что 23-летний разыгрывающий в новом клубе за четыре года заработает $ 117 млн.
23-летний Расселл выступал за «Лейкерс» в первые два года карьеры в НБА до обмена в «Бруклин». В минувшем сезоне он набирал в среднем 21,1 очка и отдавал 7 передач за 30 минут игры в регулярном чемпионате, а также записывал в актив 19,4 очка и 3,6 передачи за 30 минут в плей-офф. Защитник впервые был приглашён на Матч звёзд лиги.
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