Гомельский: техническое оснащение Мозгова не соответствует уровню НБА

Телекомментатор Владимир Гомельский прокомментировал отчисление российского центрового Тимофея Мозгова из клуба НБА «Орландо Мэджик».

«Наши клубы будут готовы подписать с Мозговым контракт, если он успешно пройдёт углублённое медицинское обследование. Балласт, причём достаточно дорогой, никто брать не готов.

«Химки» готовы предложить контракт Мозгову? Официальной информации по этому поводу пока не было. Да её и не будет, пока не состоится встреча заинтересованных сторон. Могу лишь сказать, что селекционная политика «Химок» в последние несколько лет себя дискредитировала.

Мозгова нашли для баскетбола слишком поздно. Его техническое оснащение не соответствовало уровню НБА. Просто у Тимофея были богатейшие физические данные от природы. Но он не был способен приносить ту пользу, какую мог бы приносить на площадке, только по той причине, что техника не позволяла. В частности, он не мог нормально ловить и качественно обрабатывать мяч левой рукой. То есть играть с ним «пик-н-ролл» в правую сторону — бессмыслица: ему нечем ловить мяч!» — приводит слова Гомельского News.ru.