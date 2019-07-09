Гинас Руткаускас станет новым генеральным менеджером «Локомотива-Кубань»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» договорился о подписании контракта с Гинасом Руткаускасом на пост генерального менеджера команды, сообщают «Известия». Официально об этом будет объявлено ближе к середине июля.
«Официально о возвращении Руткаускаса может быть объявлено уже на следующей неделе. Стороны очень заинтересованы друг в друге и сейчас обсуждают последние детали контракта», — приводят слова источника из окружения специалиста «Известия».
Также сообщается, что трёхкратный чемпион Евролиги Алексей Саврасенко, занимавший пост генерального менеджера кубанцев последние три года, останется в клубе. Его новая должность пока не определена.
Отметим, что 56-летний литовский специалист уже занимал пост вице-президента краснодарского клуба с 2012 по 2014 год.
Ранее «Локомотив-Кубань» подписал контракт с новым главным тренером Лукой Банки.
- 9 июля 2019
-
08:29
-
07:10
-
04:41
-
00:21
- 8 июля 2019
-
22:49
-
21:17
-
19:52
-
18:23
-
17:11
-
16:42
-
16:25
-
15:27
-
14:14
-
13:56
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
10:20
-
09:18
-
08:01
-
01:30
-
00:15
- 7 июля 2019
-
23:34
-
23:20
-
22:45
-
22:27
-
21:09
-
20:05
-
18:59
-
17:47
-
17:30
-
16:34
-
15:37
-
14:22
-
13:15