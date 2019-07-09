Гинас Руткаускас станет новым генеральным менеджером «Локомотива-Кубань»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» договорился о подписании контракта с Гинасом Руткаускасом на пост генерального менеджера команды, сообщают «Известия». Официально об этом будет объявлено ближе к середине июля.

«Официально о возвращении Руткаускаса может быть объявлено уже на следующей неделе. Стороны очень заинтересованы друг в друге и сейчас обсуждают последние детали контракта», — приводят слова источника из окружения специалиста «Известия».

Также сообщается, что трёхкратный чемпион Евролиги Алексей Саврасенко, занимавший пост генерального менеджера кубанцев последние три года, останется в клубе. Его новая должность пока не определена.

Отметим, что 56-летний литовский специалист уже занимал пост вице-президента краснодарского клуба с 2012 по 2014 год.

Ранее «Локомотив-Кубань» подписал контракт с новым главным тренером Лукой Банки.