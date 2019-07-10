«Голден Стэйт» отчислит Ливингстона

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» намерено отчислить разыгрывающего защитника команды Шона Ливингстона, сообщает ESPN.
По информации источника, 33-летний американец, который трижды становился чемпионом НБА в составе «Уорриорз», не собирается завершать карьеру и будет рассматривать предложения от других клубов.
Сумма контракта Ливингстона на сезон-2019/20 составляет $ 7,7 млн, из которых только $ 2 млн являются гарантированными. Ранее «Уорриорз» объявили о переходе в команду разыгрывающего Д’Анджело Расселла.
В минувшем сезоне Ливингстон набирал 4,0 очка, собирал 1,6 подбора, отдавал 1,8 передачи, а также совершал 0,5 перехвата и 0,4 блок-шота за 15,6 минуты в регулярном чемпионате и записывал в актив 4,0 очка, 1,4 подбора и 1,4 передачи — в плей-офф.
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