Стрелниекс: ЦСКА предстоит построить новую команду

Новобранец ЦСКА Янис Стрелниекс поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал о мотивации выступления за московский клуб.

«Мы довольно давно были в контакте с ЦСКА, но тогда я был молод и не соответствовал уровню. Но вообще, когда получаешь предложение от «армейцев», не можешь отказаться. Для меня это огромный вызов и вместе с тем большая ответственность и давление. Но кто обещал, что будет легко? Да и кто вообще хочет, чтобы было легко? Мне нравится испытывать себя, я очень рад, что попал в ЦСКА.

Конечно, это будет большой вызов, но нам предстоит построить новую команду, потому что многие игроки ушли. Эта организация не раз доказывала, что может справиться с трудностями. Почему бы не повторить прошлогодний успех в Евролиге? Мы точно приложим все усилия, и легко, конечно, не будет. Посмотрим, что нам уготовано в будущем.

Я не очень хорошо знаком с системой Итудиса, потому что когда выступаешь за другую команду, то слушаешь своего тренера. Но мне нравится, как москвичи играли последние пару сезонов. Верю, что я хорошо впишусь в команду. Но, повторюсь, играть за такой клуб — большая ответственность и давление. Мне нужно быть готовым бороться каждую минуту, даже на тренировках, но в то же время получать от процесса удовольствие, потому что без удовольствия не достичь успеха. Всё должно быть гармонично.

Считаю себя достаточно трудолюбивым, но и, конечно, талантом не обделён, раз сумел заявить о себе на высоком уровне. Наверное, без таланта далеко не уедешь. Буду продолжать работать, очень рад, что оказался здесь», — цитирует Стрелниекса пресс-служба ЦСКА.