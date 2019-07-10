«Зенит» объявил об уходе Миллер-Макинтайра
Пресс-служба БК «Зенит» сообщила, что питерский клуб покидает защитник Коди Миллер-Макинтайр.
«Зенит» желает Коди успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
Защитник присоединился к «Зениту» в ноябре 2018 года. В восьми матчах Еврокубка он проводил на паркете в среднем по 22,5 минуты. За это время он приносил команде 5,8 очка и 1,9 подбора. В Единой лиге ВТБ Миллер-Макинтайр провёл 26 матчей со статистикой в 9,3 очка, 3,2 подбора и 5,4 передачи.
В минувшем сезоне «Зенит» дошёл до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, где в серии из трёх матчей уступил будущему победителю, ЦСКА. Несмотря на это, питерцы получили право сыграть в Евролиге в следующем сезоне. Клубу из Санкт-Петербурга организаторы предоставили «уайлд-кард».
«Зенит» объявил об уходе Скрабба
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