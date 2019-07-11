Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Источник: Ланге в женской сборной России сменит российский специалист

Источник: Ланге в женской сборной России сменит российский специалист
Баскетбол / Сборные 0

До конца июля Российская федерация баскетбола утвердит отставку главного тренера женской сборной России Олафа Ланге, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники в РФБ.

По данным источника, Ланге на этом посту сменит российский специалист. В качестве кандидатов рассматриваются Элен Шакирова, Александр Ковалёв и Дмитрий Донской.

Контракт с Ланге был рассчитан до конца Олимпийских игр 2020 года, но в соглашении был пункт, предусматривающий возможность расторжения в случае непопадания на Игры в Токио. На Евробаскете россиянки не смогли решить поставленную задачу и упустили возможность отобраться на Олимпиаду. В четвертьфинале россиянки проиграли испанкам, которые в дальнейшем выиграли турнир.

Ланге — о своём будущем: решать не мне, но мне нравилось тренировать Россию
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент