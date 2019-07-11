Источник: Ланге в женской сборной России сменит российский специалист
До конца июля Российская федерация баскетбола утвердит отставку главного тренера женской сборной России Олафа Ланге, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники в РФБ.
По данным источника, Ланге на этом посту сменит российский специалист. В качестве кандидатов рассматриваются Элен Шакирова, Александр Ковалёв и Дмитрий Донской.
Контракт с Ланге был рассчитан до конца Олимпийских игр 2020 года, но в соглашении был пункт, предусматривающий возможность расторжения в случае непопадания на Игры в Токио. На Евробаскете россиянки не смогли решить поставленную задачу и упустили возможность отобраться на Олимпиаду. В четвертьфинале россиянки проиграли испанкам, которые в дальнейшем выиграли турнир.
Ланге — о своём будущем: решать не мне, но мне нравилось тренировать Россию
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