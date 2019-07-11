«Зенит» объявил о переходе Айверсона

Пресс-служба БК «Зенит» объявила о переходе в питерский клуб центрового Колтона Айверсона.

В минувшем сезоне 30-летний американец выступал за «Тенерифе», где был одноклубником другого новичка «Зенита» Тима Абромайтиса. В Лиге чемпионов центровой в среднем набирал 10,3 очка и делал 6,3 подбора за 19 минут на паркете, а в чемпионате Испании — 11,4 очка и 7 подборов за 24 минуты.

Айверсон был выбран на драфте 2013 года «Индианой» во втором раунде под общим 53-м номером и тут же обменян в «Бостон». Однако в НБА он так и не сыграл и пока всю профессиональную карьеру провёл в Европе.

«Вне зависимости от лиги Айверсон всегда показывает стабильный результат и отличается высокой эффективностью. Как раз именно стабильности и дисциплины не хватило в прошедшем сезоне нашей передней линии для лучшего итогового результата», — приводит слова гендиректора «Зенита» Александра Церковного клубная пресс-служба.