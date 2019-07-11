«Голден Стэйт» объявил об уходе Ливингстона

Защитник Шон Ливингстон покинул «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает пресс-служба клуба.
За «Голден Стэйт» американец выступал на протяжении пяти последних сезонов. Вместе с командой он выиграл три чемпионских титула в НБА. По контракту защитник в сезоне-2019/20 должен был получить $ 7,7 млн.
Ранее ряд источников сообщал, что 33-летний игрок не планирует завершать карьеру. Так, Ливингстон собирается провести в НБА уже 16-й сезон. Шон планировал провести в НБА ещё один-два сезона.
В минувшем розыгрыше НБА «Голден Стэйт» дошёл до финала плей-офф, где уступил «Торонто Рэпторс». Для канадского клуба эта победа стала первой в истории франшизы.
В минувшем сезоне Ливингстон набирал 4,0 очка, собирал 1,6 подбора, отдавал 1,8 передачи, а также совершал 0,5 перехвата и 0,4 блок-шота за 15,6 минуты в регулярном чемпионате и записывал в актив 4,0 очка, 1,4 подбора и 1,4 передачи — в плей-офф.
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