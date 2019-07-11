Соколовский: на Евробаскете-2019 у сборной России был неоптимальный состав

Бывший главный тренер женской сборной России по баскетболу Борис Соколовский, выигрывавший с национальной командой Евробаскет в 2011 году, выразил мнение, что эксперимент с приглашением иностранного специалиста себя не оправдал. В последнее время со сборной работал Олаф Ланге, но он не смог вывести команду на Олимпийские игры 2020 года. До конца июля Российская федерация баскетбола планирует разорвать с ним контракт.

«На Евробаскете-2019 у нас был неоптимальный состав. Непонятно, почему в Сербию не поехали Татьяна Видмер и Алёна Кириллова. Если они отказались, то к ним надо было прийти и буквально «в ноги упасть». Их опыт очень пригодился бы, особенно в решающие моменты. Также для меня загадка, почему вызов не получила Эпифания Принц. У неё есть российский паспорт, и она один из лучших разыгрывающих Европы.

Ланге надо было собрать всех сильнейших для достижения общей цели. Напомню, мы пропустили уже два чемпионата мира подряд. Теперь пропустим две Олимпиады. Понимаете, какое количество матчей на высшем уровне не смогла сыграть наша сборная?» — приводят слова Соколовского «Известия».