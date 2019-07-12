ЦСКА объявил об уходе Серхио Родригеса

Пресс-служба ЦСКА объявила об уходе защитника Серхио Родригеса. Контракт с испанским игроком был разорван по обоюдному согласию сторон.
За ЦСКА Родригес выступал с лета 2017 года. В составе московского клуба Серхио стал чемпионом Евролиги, дважды выигрывал Единую лигу ВТБ и становился MVP «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ.
В ЦСКА Родригес провёл 124 матча со средними показателями 11,4 очка, 1,8 подбора, 4,8 передачи и 0,9 перехвата за 22,8 минуты, попадал 52,3% двухочковых, 40,9% трёхочковых и 88,9% штрафных.
«После двух потрясающих сезонов, после того, как мы решили все поставленные задачи, настал идеальный момент, чтобы расстаться и продолжать двигаться вперёд. Хочу поблагодарить господина [Андрея] Ватутина, госпожу Наташу [Фураеву] и весь менеджмент ЦСКА, благодаря которым всё это стало возможным.
Спасибо господину Итудису, тренерскому штабу, товарищам по команде, работникам клуба за помощь и доверие. Большое Спасибо всем «армейцам» за отличную поддержку всё это время!» — цитирует Серхио Родригеса пресс-служба ЦСКА.
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