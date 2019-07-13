Джеймс не будет менять игровой номер в «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжит выступать под 23-м номером, сообщает известный обозреватель НБА и инсайдер Крис Хайнс.

Ранее сообщалось, что Леброн принял решение отдать 23-й номер новобранцу команды Энтони Дэвису, но компания Nike отклонила просьбу баскетболиста из-за финансовых последствий.



Дэвис на протяжении всей карьеры выступал под 23-м номером, в то время как Джеймс в бытность игроком «Майами» носил майку с 6-м номером. В «Кливленде» и «Лейкерс» Джеймс выступал под 23-м номером.

На данный момент неизвестно, под каким номером теперь намерен выступать Дэвис. Майки с номерами 8, 13, 22, 24, 25, 32, 33, 34, 42, 44 и 52 выведены из обращения в калифорнийском клубе. Крайний срок для смены номера в НБА – 15 марта.