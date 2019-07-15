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Церковный: давно наблюдали за Холлинзом, понимаем все риски

Церковный: давно наблюдали за Холлинзом, понимаем все риски
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный прокомментировал переход в команду защитника Остина Холлинза.

«Мы достаточно давно наблюдали за Холлинзом и не удивлены, что он попал не только в сферу наших интересов, но и других клубов Евролиги. Понимаем риски, связанные с тем, что Остин не имеет опыта выступлений в ведущих европейских чемпионатах, но своей игрой он доказал, что ему пора уверенно переходить на новый уровень», — цитирует Церковного пресс-служба «Зенита».

Холлинз — воспитанник команды университета Миннесоты. В 2014 году он выставлял кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд. После этого, в том же 2014 году, он перебрался в Европу, где приобрёл первый профессиональный опыт.

За пять лет в Европе он сменил четыре клуба. Сначала Холлинз защищал цвета французского «Дене», затем выступал в составе финского «Каюхайоки Карху». С 2017 года выступает в Германии. Сначала он подписал контракт с «Гессеном», а затем перешёл в «Расту», где и провёл минувший сезон.

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