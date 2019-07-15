Церковный: давно наблюдали за Холлинзом, понимаем все риски

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный прокомментировал переход в команду защитника Остина Холлинза.
«Мы достаточно давно наблюдали за Холлинзом и не удивлены, что он попал не только в сферу наших интересов, но и других клубов Евролиги. Понимаем риски, связанные с тем, что Остин не имеет опыта выступлений в ведущих европейских чемпионатах, но своей игрой он доказал, что ему пора уверенно переходить на новый уровень», — цитирует Церковного пресс-служба «Зенита».
Холлинз — воспитанник команды университета Миннесоты. В 2014 году он выставлял кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд. После этого, в том же 2014 году, он перебрался в Европу, где приобрёл первый профессиональный опыт.
За пять лет в Европе он сменил четыре клуба. Сначала Холлинз защищал цвета французского «Дене», затем выступал в составе финского «Каюхайоки Карху». С 2017 года выступает в Германии. Сначала он подписал контракт с «Гессеном», а затем перешёл в «Расту», где и провёл минувший сезон.
- 15 июля 2019
-
14:38
-
14:17
-
13:27
-
12:38
-
10:50
-
10:03
- 14 июля 2019
-
22:57
-
21:58
-
19:02
-
17:42
-
16:20
-
15:29
-
14:41
-
13:38
-
12:43
-
12:25
-
11:57
-
10:20
-
09:10
-
05:24
-
00:45
-
00:28
- 13 июля 2019
-
23:29
-
22:24
-
22:12
-
20:59
-
19:54
-
18:34
-
16:30
-
15:18
-
13:51
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
09:24