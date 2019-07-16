Источник: ЦСКА интересуется четвёртым номером драфта-2016 Бендером
Хорватский форвард Драган Бендер может продолжить карьеру в московском ЦСКА, утверждает бывший журналист Sportando Оразио Франческо Каучи.
По данным источника, бывшим игроком «Финикс Санз» также интересуется «Фенербахче». Но у хорвата есть и варианты продолжения карьеры в НБА. Так, в числе претендентов на форварда называются «Торонто» и «Кливленд».
В 2016 году он был выбран под четвёртым номером драфта, но в итоге так и не сумел закрепиться в «Финиксе». В первых трёх сезонах в лиге его средние показатели составили 5,3 очка и 3,8 подбора.
В минувшем сезоне ЦСКА защитил чемпионский титул в Единой лиге ВТБ, а также стал победителем Евролиги.
Источник: Отелло Хантер перешёл из ЦСКА в тель-авивский «Маккаби»
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