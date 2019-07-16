Источник: Букер близок к переходу в «Химки»

БК «Химки» близок к подписанию очередного новичка. В клуб из Подмосковья перейдёт 25-летний центровой Девин Букер, сообщает Sportando.

Последние три сезона 205-сантиметровый американец провёл в «Баварии». В минувшем сезоне в Евролиге он в среднем набирал 8,9 очка и делал 3,4 подбора за игру.

Ранее «Химки» уже объявили о подписании контрактов с Дайрисом Бертансом и Сергеем Карасёвым. Также подмосковный клуб ведёт переговоры с бывшим центровым «Орландо Мэджик» Тимофеем Мозговым. Россиянин может уже в третий раз в карьере оказаться в «Химках».

В минувшем сезоне «Химки» не сумели пробиться в плей-офф Евролиги. В Единой лиге ВТБ клуб дошёл до финала, но в заключительной серии в трёх матчах уступил ЦСКА.