О’Нил: в моё время игроки хотели соперничать, а не объединяться

Член Зала славы НБА Шакил О’Нил признался, что ему не нравится современная тенденция НБА, направленная на объединение в командах суперзвёзд. Участвуя в программе Jimmy Kimmel Live!, Шак сказал, что не хотел бы играть ни за одну из команд из Лос-Анджелеса — «Лейкерс» или «Клипперс».

«Я бы не выбрал ни одну из этих команд. В моё время игроки хотели соперничать друг с другом, а не объединяться. Я бы посмотрел, кто объединился в одной из команд, и перешёл в другую. Я бы выбрал команду, которой нужна суперзвезда. И я бы показал этим парням, как нужно обыгрывать суперкоманды!» — сказал О’Нил.

Во время межсезонья звёздный форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард перешёл в «Клипперс», а состав «Лейкерс» пополнили Энтони Дэвис и Демаркус Казинс.