Теодосич: «Виртус Болонья» заслуживает места в Евролиге

Разыгрывающий сборной Сербии Милош Теодосич прокомментировал переход в клуб «Виртус Болонья». Бывший игрок ЦСКА рассказал о целях, которые будут стоять перед командой.

«Участие в Евролиге — одна из причин, почему я оказался здесь. Я уверен, что наш клуб заслуживает права выступления в этом турнире. Мы должны туда попасть в максимально сжатые сроки, выйти в Евролигу через Еврокубок, стать финалистом турнира.

Я не ожидал, что меня так тепло встретят в таком большом клубе с богатой историей. Я здесь, чтобы двигаться с командой вперёд. Уверен, что сезон будет отличным. Я хочу побеждать, выступая за «Виртус». Увидите, всё будет здорово. Я спокоен и сосредоточен, травмы остались позади, со мной всё в порядке, я тренировался всё лето, я готов выступить на чемпионате мира со сборной и играть за клуб», — приводит слова Теодосича Eurohoops.