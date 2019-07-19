Харден: знаю, что должен принести «Хьюстону» чемпионство, это случится скоро

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден стал совладельцем футбольного клуба «Динамо Хьюстон». Комментируя приобретение акций футбольного клуба, Харден рассказал о желании создать чемпионскую команду в городе.

«Настало время, я сделал инвестицию. Хьюстон — мой город, я останусь здесь. Я знаю, что должен принести «Хьюстону» чемпионство и я сделаю это. Увидите, это произойдёт очень и очень скоро. Я являюсь частью этого города и останусь здесь навсегда», — приводит слова Хардена NBA Reddit.

В минувшем сезоне «Хьюстон» в полуфинале Западной конференции уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (2-4). Харден признавался MVP сезона в НБА, но так и не приводил свою команду к победе в чемпионате.