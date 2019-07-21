Винник: мне очень импонирует характер «Нижнего Новгорода»

Новобранец «Нижнего Новгорода» Александр Винник прокомментировал подписание контракта с командой.
«За «Нижним Новгородом» я начал наблюдать ещё до начала своей профессиональной карьеры. Мне очень импонирует система клуба и характер, который команда проявляет на площадке. Вне зависимости от статуса соперника «Нижний» играет до конца и борется на каждом сантиметре паркета. И, конечно, стоит отметить его болельщиков, которые всегда и везде поддерживают команду. Именно поэтому я был рад получить приглашение от этого клуба.
Из разговора с Зораном Лукичем я понял, что он давно следил за мной и сейчас готов помочь выйти на новый уровень. В свою очередь хочу быть полезен команде, буду выкладываться по максимуму, чтобы совместными усилиями добиться поставленных задач», — приводит слова Винника официальный сайт нижегородской команды.
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