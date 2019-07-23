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Попович: 19 лет я служил ассистентом Данкана, теперь он решил вернуть должок

Попович: 19 лет я служил ассистентом Данкана, теперь он решил вернуть должок
Баскетбол / НБА 0

Наставник «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович прокомментировал назначение легенды клуба Тима Данкана на пост ассистента главного тренера.

«Вполне логично, что после того, как я в течение 19 лет верно служил ассистентом Тима Данкана, теперь он решил вернуть должок», — цитирует 70-летнего специалиста официальный сайт «Спёрс».

Напомним, Попович тренирует «Сан-Антонио» с 1996 года. Трижды в карьере он признавался Тренером года, ещё пять раз выигрывал чемпионский титул.

43-летний Данкан, как и Попович, всю свою карьеру провёл в «Сан-Антонио». Профессиональные выступления пятикратный чемпион НБА и трёхкратный MVP финала НБА завершил в 2016 году.

Тим Данкан стал ассистентом главного тренера «Сан-Антонио Спёрс»
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