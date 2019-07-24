Ларкин остаётся в «Анадолу Эфесе»
Генеральный менеджер «Анадолу ЭФеса» Альпер Йылмаз в своём твиттере» поделился информацией о будущем лидера команды Шейна Ларкина. По словам Йылмаза, американский разыгрывающий продолжит выступать за турецкий клуб в сезоне-2019/20.
Ранее сообщалось, что 26-летний баскетболист может вернуться в НБА, однако «Анадолу Эфес» подписал с ним новый контракт по схеме 1+1, включая опцию отъезда в НБА следующим летом.
В сезоне-2018/19 Ларкин помог «Анадолу Эфесу» выйти в финал Евролиги, где они уступили московскому ЦСКА. В среднем за матч Шейн набирал 12,5 очка, 3,1 передачи и 2,2 подбора.
Ларкин может вернуться в НБА
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