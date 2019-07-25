Гобер: против сборной России было тяжело играть всегда, уважаю эту команду

Центровой клуба НБА «Юта Джаз» и сборной Франции Руди Гобер поделился мыслями о предстоящем чемпионате мира в Китае и высоко оценил уровень сборной России.



«Мы отправляемся в Поднебесную за победой в каждом отдельном матче. У нас очень талантливая команда, отличный сплав молодости и опыта. У всех игроков и тренеров большие ожидания от этого турнира. При этом есть чёткое понимание, что ни одна команда не является случайным гостем. Будет очень и очень сложно во всех играх без исключения.



Легко говорить про сборную США, чьи игроки у всех на виду и их возможности легко оценить. От других национальных команд всегда стоит ждать сюрпризов. Их игроки постараются проявить себя на максимуме. Что касается России, то лично мне всегда было тяжело играть против вашей сборной. Отношусь к ней с большим уважением. Уверен, что такие ребята, как Швед, Карасёв, Кулагин, также отправляются в Китай с целью пройти как можно дальше и побороться за медали», – цитируют Гобера «Известия».

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