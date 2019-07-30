Курбанов: для сборной России главный соперник — это мы сами

Форвард сборной России и баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов рассказал о стартовавшей подготовке к чемпионату мира.

«На данный момент для нас опасны все соперники, потому что давно у нас не было опыта на подобных соревнованиях, чемпионат мира — ответственное мероприятие, назовём это так. Тем более я никогда не играл против таких команд, как Нигерия, Аргентина, Южная Корея. Для меня это будет первый опыт на большом уровне. В первую очередь через ту подготовку и игровую практику, которую мы будем проходить в Москве, в Финляндии, в Италии, мы уже будем понимать, на что мы способны. Необходимо будет преодолеть свой внутренний мандраж.

Ответственность не может не давить. Если бы она не давила, то это было бы безответственно с нашей стороны. У нас есть достаточно времени, чтобы качественно подготовиться. Для нас главный соперник — это мы. Мы знаем, на что свободны, знаем, как можем хорошо и плохо играть. Нужно будет ту работу, несмотря на большие перерывы, которую поставил тренер, безукоризненно выполнять. Игры, которые мы сыграем перед чемпионатом, помогут выстроить рисунок сборной, потому что сейчас очень тяжело вылить в пару предложений», — приводит слова Курбанова News.ru.