Супруга Энтони: Кармело нужно пригасить в сборную США из уважения

Супруга ветерана НБА Кармело Энтони телеведущая Ла Ла Энтони полагает, что её муж должен был включён в состав сборной США для участия в чемпионате мира. Ранее стало известно, что тренерский штаб не включил игрока в состав.

«Кармело нужно пригласить в сборную из-за уважения. Разве кто-то играл за сборную лучше, чем он? Нет. Я не говорю сейчас, хочет ли он играть или нет. Но надо смотреть на статистику, он является лучшим», — цитирует Ла Ла Энтони TMZ Sports.

Кармело лидирует в истории сборной США по проведённым матчам (31), набранным очкам (336), количеству попаданий с игры (113) и подборам (125). В составе национальной команды форвард завоевал три золотые олимпийские медали.

Энтони практически полностью пропустил минувший сезон. Он был выведен из состава «Хьюстон Рокетс» и не сумел трудоустроиться в каком-либо другом коллективе. Ходили слухи, что он может завершить карьеру.

От участия в чемпионате мира уже также отказались Джеймс Харден, Энтони Дэвис, Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум, Тобайас Харрис, Эрик Гордон, Брэдли Бил и Джей Джей Редик.