Карасёв: буду стараться брать на себя роль лидера в сборной

Форвард «Химок» и сборной России Сергей Карасёв поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Кубке мира, который будет проходить в августе и сентябре в Китае.

«Сейчас очень хочется сыграть на Кубке мира. Главное сейчас — до него дожить, не сломаться, не дай бог. Кубок мира — это крутой турнир реально. Все мы мелкими, делая первые шаги в баскетболе, мечтали однажды сыграть на чемпионате мира, на Олимпиаде, в НБА, просто в сборную попасть.

Ощущения перед Олимпиадой и Кубком мира? Это другие ощущения абсолютно. Там у меня была такая детская эйфория уже от того, что я попал в одну команду с Андреем Кириленко, Сергеем Моней, Виктором Хряпой — они составляли костяк. Я был молодой, глаза горели, сейчас уже более взвешенно подхожу, понимаю, что от меня большего ждут, что другие роли у меня, другие задачи. Так что это две разные ситуации.

Мне кажется, прямо явного у нас нет лидера, но, конечно, буду стараться брать на себя роль лидера. Думаю, от меня ждут этого, так что постараюсь максимум показать», — цитирует Карасёва «Р-Спорт».