Петрюс — о реформе Евролиги: турнир потеряет спортивную составляющую

Чемпион Европы — 2013 в составе сборной Франции Флоран Петрюс считает, что новая система лицензирования клубов Евролиги приведёт к потере спортивной составляющей турнира.

«Я понимаю Евролигу. Они хотят быть почти закрытым турниром и обезопасить себя от «случайных» команд, которые не выдерживают конкуренции на самом высоком уровне. Для этого они с каждым годом предъявляют к новым участникам всё более и более высокие требования. Президент Жорди Бертомеу и его партнеры хотят, чтобы Евролига больше зарабатывала, и, возможно, полузакрытый формат поможем им этого добиться. Но с точки зрения спортивной составляющей иерархия европейского баскетбола теряет свой смысл. Например, условная «Валенсия» становится чемпионом Испании, обойдя «Реал», «Барселону» и «Басконию». В итоге три эти команды продолжают играть в Евролиге на следующий год, а валенсианцы даже не рассматриваются как потенциальные участники. Так уже было в 2017 году, когда «Валенсия» выиграла самый сложный европейский чемпионат. На мой взгляд, это неверно. И всем надо объединиться и как-то сообща решить эту конфликтную ситуацию», — приводят слова Петрюса «Известия».