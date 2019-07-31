«Химки» объявили об уходе Томаса
Американский форвард Малькольм Томас покинул «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
У Томаса истёк контракт, в итоге стороны не стали продлевать соглашение. В «Химках» форвард провёл два сезона. Он с командой дважды выигрывал серебряные медали Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне Томас принял участие в 66 матчах, в среднем набирая 8,1 очка, делал 4,8 подбора и 1,7 передачи.
В минувшем сезоне «Химки» дошли до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, но в финале в серии из трёх матчей проиграли ЦСКА.
Перед началом нового сезона «Химки» проводят агрессивную трансферную кампанию. Подмосковный клуб уже подписал контракты с несколькими игроками, включая форварда Сергея Карасёва, перешедшего из «Зенита».
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