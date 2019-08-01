Базаревич: Мозгов восстановится через две-три недели

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал ситуацию с центровым Тимофеем Мозговым, который не сможет помочь сборной России на Кубке мира — 2019 в Китае. Причиной такого решения стала травма колена, из-за которой в прошлом сезоне НБА Тимофей не смог провести ни одного матча.



«Тимофей с его агентом позвонили мне сразу, как только вышли от врачей. К сожалению, все так, как мы и предполагали. Медицинский вердикт таков: прогресс есть, но к командным тренировкам игрок пока приступить не может, ему нужно еще минимум две-три недели. Это означает, что мы продолжим подготовку без Мозгова. Желаем ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Сергея Базаревича официальный сайт Российской федерации баскетбола.