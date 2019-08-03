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Базаревич: дебютанты выступили отлично, ждём от них «проставы»!

Базаревич: дебютанты выступили отлично, ждём от них «проставы»!
Баскетбол / Сборные 0

В товарищеском матче против сборной Иордании в составе российской дружины дебютировали сразу три игрока — Александр Платунов, Андрей Сопин и Григорий Мотовилов. Более того, все трое набрали первые очки.

Главный тренер сборной Сергей Базаревич оценил их дебют.

«Очень рад за ребят. Они отлично тренировались, проявили себя в открытом лагере (трёхдневный сбор для молодёжи, по итогам которого четыре игрока получили приглашения на основной сбор). Это показывает, что у каждого в нашей стране есть шанс. Только надо работать и пытаться попасть в правильную ситуацию.

Мы в раздевалке их поздравили, ждём «проставы». И отлично, что они ещё и очками отметились. Дело даже не в очках — все принимали достаточно правильные решения, хотя состав был несбалансированный, игроки не всегда находились на своих позициях. До Кубка мира или после ждём «проставы»? Хорошо, что не вместо!» — приводит слова Базаревича пресс-служба РФБ.

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