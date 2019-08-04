Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Быков: Хаддади — крутой

Быков: Хаддади — крутой
Баскетбол / Сборные 0

Чемпион Европы тренер сборной России Сергей Быков прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче со сборной Ирана.

«Хаддади — крутой. Он сегодня доставил нам много проблем. Никаких вопросов, он очень умный игрок, с большим опытом. Помню его по Олимпиаде 2008-го, мы тогда играли с Ираном. Нельзя смотреть на результат, наша команда отрабатывала определённые вещи, и, если бы надо было победить, характер матча был бы иным», — передаёт слова Сергея Быкова корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

Напомним, в Москве состоялся товарищеский матч сборных России и Ирана по баскетболу. Хозяева проиграли со счётом 84:91. Таким образом, сборная Ирана стала победителем международного турнира в Москве, одержав две победы в двух встречах.

Россия проиграла Ирану, у которого с площадки не уходил 34-летний ветеран
Сборная России не нашла противодействия великану, у которого 220 см и 34 года от роду.
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент