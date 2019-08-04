Быков: Хаддади — крутой

Чемпион Европы тренер сборной России Сергей Быков прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче со сборной Ирана.
«Хаддади — крутой. Он сегодня доставил нам много проблем. Никаких вопросов, он очень умный игрок, с большим опытом. Помню его по Олимпиаде 2008-го, мы тогда играли с Ираном. Нельзя смотреть на результат, наша команда отрабатывала определённые вещи, и, если бы надо было победить, характер матча был бы иным», — передаёт слова Сергея Быкова корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
Напомним, в Москве состоялся товарищеский матч сборных России и Ирана по баскетболу. Хозяева проиграли со счётом 84:91. Таким образом, сборная Ирана стала победителем международного турнира в Москве, одержав две победы в двух встречах.
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