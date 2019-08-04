Россия встретится со второй командой Азии. LIVE!!!
Иранцы одолели Иорданию. Борьба была упорной, но позволили они сопернику меньше, чем россияне.
10:20. Международный турнир BingoBoom переводит россиян в активную игровую фазу подготовки к главному событию года. Первый матч наши парни провели против команды из Иордании. на протяжении первых 20 минут была упорная борьба, но затем подопечные Сергея Базаревича разбежались и порадовали болельщиков результативной и яркой игрой. Все подробности этой встречи здесь:
Россия отгрузила Иордании 111 очков. С трёшками у нас полный порядок
Базаревич задействовал в матче 14 игроков. Последние 20 минут превратились шоу.
10:10. Доброе утро, друзья! Сегодня сборная России проведёт второй контрольный домашний матч в рамках подготовки к Кубку мира-2019, который в пройдёт в сентябре в Китае. Нашим соперником станет команда Ирана, которая также выступит на Кубке мира. Мы будем внимательно следить за всеми событиями, которые окружают этот матч и подробно обо всём вам расскажем.
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