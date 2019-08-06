Клименко не сыграет на Кубке мира из-за травмы

Центровой УНИКСа Артём Клименко не сможет сыграть за сборную России на Кубке мира, сообщают «Известия» со ссылкой на генменеджера национальной команды Олега Ушакова.

По данным источника, Клименко приезжал на сборы в Новогорск, но не прошёл медкомиссию из-за проблем с голеностопным суставом.

Клименко помог российской сборной пробиться на Кубок мира. В квалификации он принял участие в семи матчах, набирая 4,4 очка, 1,6 подбора за 9 минут, проведённых на паркете.

Ранее стало известно, что на турнире не выступит ещё один центровой, Тимофей Мозгов. Бывший игрок «Бруклин Нетс» так и не успел восстановиться после травмы.

Кубок мира будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября. В настоящее время сборная России проводит подготовку к турниру.