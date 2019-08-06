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Клименко не сыграет на Кубке мира из-за травмы

Клименко не сыграет на Кубке мира из-за травмы
Баскетбол / Сборные 0

Центровой УНИКСа Артём Клименко не сможет сыграть за сборную России на Кубке мира, сообщают «Известия» со ссылкой на генменеджера национальной команды Олега Ушакова.

По данным источника, Клименко приезжал на сборы в Новогорск, но не прошёл медкомиссию из-за проблем с голеностопным суставом.

Клименко помог российской сборной пробиться на Кубок мира. В квалификации он принял участие в семи матчах, набирая 4,4 очка, 1,6 подбора за 9 минут, проведённых на паркете.

Ранее стало известно, что на турнире не выступит ещё один центровой, Тимофей Мозгов. Бывший игрок «Бруклин Нетс» так и не успел восстановиться после травмы.

Кубок мира будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября. В настоящее время сборная России проводит подготовку к турниру.

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