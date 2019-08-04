А вы пробовали играть против бородатого мужика за два метра?

Нас укатал «иранский Сабонис». Мы объясним, почему за него нужно болеть

34-летний Хамед Хаддади, игру которого в Москве запомнят надолго, практически в одиночку расправился с нашей командой. Андрей Воронцевич со своим ростом чуть за два метра, давая комментарий в перерыве матча с иранцами, уважительно задирал голову и смотрел куда-то вверх. Впечатлился иранским центровым даже чемпион Европы и тренер сборной России Сергей Быков:

— Хаддади — крутой. Он сегодня доставил нам много проблем. Никаких вопросов — это очень умный игрок с большим опытом. Помню его по Олимпиаде 2008-го, мы тогда играли против Ирана.

Для тех, кто раньше ничего не слышал о Хаддади или имел о нем какие-либо смутные воспоминания (привет болельщикам «Мемфиса»), скажем: Хаддади — легенда иранского баскетбола. Иранец и в игре, и в жизни личность весьма примечательная, если не сказать скандальная.

Во-первых, Хамед — главный инстаграмщик сборной Ирана. На его аккаунт в инстаграме подписано 137 тысяч подписчиков. По популярности в иранском баскетболе с ним никто не сравнится.

Во-вторых, баскетболист ростом в 218 см — не только большой игрок, но и известный скандалист. Самый свежий скандал случился с игроком осенью прошлого года, когда центровой объявил, что не собирается выступать за сборную, пока там не будут решены организационные проблемы. Игрока возмутило, что на выездной игре в Японии баскетболистам и членам сборной пришлось передвигаться по Токио на общественном транспорте. Хаддади обвинил в неуважении к игрокам не только функционеров баскетбольной федерации, но и главного тренера Мехрана Шахинтаба.

Россия проиграла Ирану, у которого с площадки не уходил 34-летний ветеран Сборная России не нашла противодействия великану, у которого 220 см и 34 года от роду.

Хаддади наговорил громких слов в духе: «Я буду играть за сборную Ирана даже со сломанной ногой. Баскетбол — моя любовь, и я умру за свою национальную команду», прошелся по многим уважаемым в Иране людям и был отстранен от игр сборной. Впрочем, опала длилась недолго — остаться без такого игрока не может позволить себе даже тренер вице-чемпиона Кубка Азии.

Еще одна громкая история произошла с центровым в апреле 2017 года. В своем инстаграме игрок выложил фотографию, где он во весь свой бугайский рост стоит на сгоревшем танке иракских войск, оставшемся где-то на поле боя еще со времен ирано-иракской войны 1980-х годов. Снимок вызвал неоднозначную реакцию как в Иране, так и в Ираке. Оттуда же ему стали прилетать и угрозы расправы. Вообще, Хаддади — довольно политизированный человек, не исключено, что после завершения своей баскетбольной карьеры иранский правдоруб уйдет в политику.

Впрочем, говорить о близком завершении профессиональной карьеры пока точно не стоит. Несмотря на то, что за плечами «иранского Сабониса» (у игроков очень похожая антропометрика: Сабонис — 221 см, 126 кг, Хаддади — 218 см, 127 кг) почти два десятка клубов из Арабских Эмиратов, Китая, НБА («Мемфис», «Финикс») и даже Ливана, Хаддади прекрасно себя чувствует и есть уверенность, что пошумит он и на чемпионате мира. По крайней мере, в Китай он едет в качестве железного игрока основы сборной.

У Ирана, кстати, интересная группа — Испания, Пуэрто-Рико, Тунис. Понятно, что с Испанией тягаться будет нереально, но побороться с пуэрториканцами за второе место можно.

Центровой сборной Ирана Хамед Хаддиди в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о себе, игре НБА против Андрея Кириленко и поделился впечатлениями от сборной России в преддверии ЧМ.

— Спасибо России, что пригласили нас на турнир. Мы готовимся к Кубку мира и такой спарринг абсолютно точно пойдёт нам на пользу. Команда России — одна из лучших в мире. Мы находимся на важном этапе подготовке. Ещё раз — спасибо.

Не на тех нарвались. Сборная России не готова к Кубку мира? Россия проиграла команде из третьего десятка рейтинга ФИБА. В Китае будет непросто.

— Сегодня вы мощно выступили против российской команды. Находитесь в отличной физической форме, — поинтересовались мы у главного героя встречи.

— В концовке матча было тяжеловато. Высокий темп матча, много быстрых отрывов, бросков издали. Понимаете, что с моими габаритами я не спринтер (смеётся).

— В первом матче Ирана на турнире едва не дошло до драки. Игра против Иордании была принципиальной?

— Не думаю о принципиальности. Каждый отрабатывает свои вещи, но при этом никто не хочет проигрывать. Было жёстко, судьи давали играть, но до чего-то серьёзного дело не дошло.

— Что скажете о сборной России?

— Я уже говорил выше, что это талантливая команда и она входит в топ мирового рейтинга. Видно, что команда быстрая, умелая, много молодёжи. Мы рады победить столь сильную команду.

— Вы наверняка должны помнить нашу команду ещё по игре на Олимпиаде в Пекине?

— Да, конечно. Несмотря на то, что прошло уже более 10 лет те Игры остаются в памяти. Приятно было видеть вашего большого парня сегодня на трибунах. Забыл его фамилию…

— Вы про Алексея Саврасенко, который персонально опекал вас в том матче?

— Нет-нет, я про президента федерации баскетбола.

— Его зовут Андрей Кириенко.

— Точно! Это большой человек, помню его по играм в НБА. Мы пересекались, когда я выступал за «Мемфис».

— Можете назвать себя легендой иранского баскетбола?

— Нет-нет, я бы не хотел называть себя подобного рода словами.

— Но вы первый иранец, кому удалось попасть в клуб НБА. Это же круто.

— Во-первых, это очень сложный путь. Мне не было просто. Приходилось много работать и я был по-настоящему счастлив попасть в сильнейшую лигу мира.

— Вам 34 года. Не думали по примеру Андрея Кириленко возглавить федерацию баскетбола?

— Пока не думаю о завершении карьеры. Сложно забегать вперёд. Прямо сейчас не хочу быть ни тренером, ни президентом федерации. Хочу помогать своей национальной команде и приносить ей победы.