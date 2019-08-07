Гендиректор «Зенита» считает, что Томас должен стать ключевым игроком клуба

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал переход в питерский клуб MVP Еврокубка прошлого сезона Уилла Томаса.
«Тренерский штаб планировал Томаса в качестве одного из ключевых игроков ещё в начале работы по построению команды на новый сезон. Хотя формат выступления «Зенита» сменился на Евролигу, значимость Уилла в наших планах существенно не изменилась. Я рад, что, несмотря на определённые сложности, нам в итоге удалость договориться. Уверен, что его опыт, мастерство и самоотдача помогут нам в очень важном и крайне сложном сезоне», — цитирует Церковного пресс-служба «Зенита».
В минувшем сезоне Томас выступал за «Валенсию». В составе испанского клуба он выигрывал чемпионат страны, становился обладателем Суперкубка Испании и победителем Еврокубка.
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