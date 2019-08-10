Швед: голеностоп в порядке, но немного испытываю дискомфорт

Защитник сборной России и подмосковных «Химок» Алексей Швед рассказал, как проходили его тренировки в преддверии Кубка мира, на котором он примет участие в составе сборной России.



«Вернулся в Россию в середине июля и начал тренироваться с папой. До это в отпуске тоже были индивидуальные занятия, тренировки на улице. С папой же в Белгороде тренировались в лесу, занимались лёгкой атлетикой и, конечно, работали в зале, бросали. Чувствую себя хорошо, голеностоп тоже в порядке, хотя немного испытываю дискомфорт. А так всё отлично. Сейчас я уже в Москве, а в понедельник поеду на медосмотр в сборной», — сказал Алексей Швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.



Швед пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы стопы. Алексей присоединится к сборной после товарищеского турнира в Италии, который завершится сегодня, 10 августа. Сборная России сыграет с национальной командой Сенегала.

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