Бизли договорился о контракте с «Детройтом»

Второй номер драфта-2008 форвард Майкл Бизли, договорился о подписании контракта с «Детройт Пистонс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Соглашение будет рассчитано на один год.

Минувший сезон баскетболист начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». За команду из Калифорнии он сыграл в 26 матчах, набирая 7,0 очка, собирая 2,3 подбора и совершая 1,0 передачи за 10,7 минуты игрового времени. После он был выменян в «Клипперс», однако сразу же был отчислен. Сезон он завершал в Китае, защищая цвета «Гуандунг Саузерн Тайгерс».

Ранее ожидалось, что американец примет приглашение одной из китайских команд и подпишет контракт на $ 5 млн., но вместо этого он решил вернуться в НБА. Отметим, что Бизли не сумеет дебютировать за «Детройт» в первой игре сезона. Его ждёт пятиматчевая дисквалификация за проваленный тест на наркотики.