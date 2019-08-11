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Дабл-дабл Адетокунбо помог Греции разгромить Иран в товарищеском матче

Дабл-дабл Адетокунбо помог Греции разгромить Иран в товарищеском матче
Баскетбол / Сборные 0

Сборная Греции разгромила Иран в товарищеском матче перед стартом Кубка мира. Встреча, проходившая в рамках подготовительного турнира, завершилась со счётом 88:58.

Главной звездой матча стал MVP сезона в НБА центровой «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Греческий игрок набрал 19 очков и сделал 13 подборов. В составе сборной Ирана дабл-дабл оформил Хамед Хаддади, набравший 18 очков и 10 подборов.

Кубок мира будет проходить в конце августа и сентябре в Китае.

Адетокунбо станет первым действующим MVP НБА в истории, кто сыграет на первенстве мира.
В последний раз самый ценный игрок был близок к выступлению на чемпионате мира в 2014 году, однако незадолго до старта соревнований Кевин Дюрант всё же отказался от участия из-за усталости.

Я. Адетокунбо провёл первый матч за сборную Греции в 2019 году
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