Гилл: в «Химках» все — одна большая дружная семья

Форвард «Химок» Энтони Гилл, вернувшийся после летнего отпуска в Россию, поделился ожиданиями от нового сезона и совместной работы с наставником команды Римасом Куртинайтисом.
«Я так рад снова быть в Химках и увидеть всех друзей. В «Химках» все одна большая дружная семья. Я переживал, что выбыл по ходу сезона и ничем не помог команде, но теперь я счастлив. Жду встречи с новыми одноклубниками, состав у нас в этом году подобран просто отличный. Только позитивные ожидания от работы с Римасом Куртинайтисом, который для меня пока что новый тренер. С нетерпением жду и встречи с нашими прекрасными болельщиками, от которых я получаю столько добрых слов. Пусть не беспокоятся, я чувствую себя отлично и восстановился после травмы.
Поддерживал ли с кем-то связь? Да, конечно, со многими. Особенно с тем парнем, как ж его зовут… Фамилия у него начинается с английской буквы S…… Швед, кажется (смеётся). Серьёзно, я очень соскучился по одноклубникам», — приводит слова Гилла пресс-служба «Химок».
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