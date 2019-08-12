Фридзон: начали играть в командный баскетбол, видно, что все от этого кайфуют

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон прокомментировал победу национальной команды на товарищеском турнире в Италии. Россияне одержали победы над сборными Венесуэлы, Италии и Сенегала.
«Очень рад, что выиграли турнир, справились с трудностями после проигрыша Ирану в Москве. Все понимают, что Венесуэла и Сенегал – не такие сильные соперники, зато победа над Италией дорогого стоит. В целом очень хороший баскетбол показали, постепенно находим ту игру, которую хочет видеть от нас тренер. Рад, что мы начали делиться мячом, играем в командный баскетбол, и видно, что все от этого кайфуют. Вернулись в игру с Италией после «-17», бились за каждый мяч и вырвали победу. В итальянской сборной игроки высокого уровня, но, наверное, они не рассчитывали, что мы сможем отыграть такое большое отставание. Тренировки дают результат, и это радует.
Приятно видеть и прогресс молодых игроков. Все они показали желание, голод до игр за сборную, здорово помогали нам. Конечно, на чемпионате мира всё будет тяжелее и гораздо серьёзнее, чем в товарищеских матчах. Но приятно, что у нас есть новое поколение, которое приходит на смену. А то столько лет говорили, что в России проблемы с молодыми разыгрывающими!» — цитирует Фридзона пресс-служба Российской федерации баскетбола.
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