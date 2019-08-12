Как сборная России выступит на Кубке мира без Шведа?
Сегодня, 12 августа, стало известно, что защитник сборной России и подмосковных «Химок» Алексей Швед пропустит Кубок мира-2019 в Китае из-за травмы голеностопа. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, посвящённом выступлению российской национальной команды на предстоящем турнире в Китае.
Как именно повлияет отсутствие Алексея Шведа среди подопечных Сергея Базаревича на мировом первенстве? Сможет ли российская сборная выйти из группы, и если да, то как далеко сможет пройти на главном турнире в преддверии Олимпийских игр-2020 года, на котором и будет решаться судьба олимпийских путёвок?
Напомним, Швед пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы стопы. Изначально планировалось что Швед присоединится к сборной на этой неделе.
Супермен России не поможет. Медики не пустили Шведа на Кубок мира
Главная звезда нашей сборной и европейского баскетбола не прошёл медосмотр и не полетит в Поднебесную.
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