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Как сборная России выступит на Кубке мира без Шведа?

Как сборная России выступит на Кубке мира без Шведа?
Баскетбол / Сборные 0

Сегодня, 12 августа, стало известно, что защитник сборной России и подмосковных «Химок» Алексей Швед пропустит Кубок мира-2019 в Китае из-за травмы голеностопа. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, посвящённом выступлению российской национальной команды на предстоящем турнире в Китае.

Как именно повлияет отсутствие Алексея Шведа среди подопечных Сергея Базаревича на мировом первенстве? Сможет ли российская сборная выйти из группы, и если да, то как далеко сможет пройти на главном турнире в преддверии Олимпийских игр-2020 года, на котором и будет решаться судьба олимпийских путёвок?

Напомним, Швед пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы стопы. Изначально планировалось что Швед присоединится к сборной на этой неделе.

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