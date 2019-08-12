Как сборная России выступит на Кубке мира без Шведа?

Сегодня, 12 августа, стало известно, что защитник сборной России и подмосковных «Химок» Алексей Швед пропустит Кубок мира-2019 в Китае из-за травмы голеностопа. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, посвящённом выступлению российской национальной команды на предстоящем турнире в Китае.

Как именно повлияет отсутствие Алексея Шведа среди подопечных Сергея Базаревича на мировом первенстве? Сможет ли российская сборная выйти из группы, и если да, то как далеко сможет пройти на главном турнире в преддверии Олимпийских игр-2020 года, на котором и будет решаться судьба олимпийских путёвок?

Напомним, Швед пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы стопы. Изначально планировалось что Швед присоединится к сборной на этой неделе.