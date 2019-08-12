NCAA смягчила требования к агентам игроков на драфте НБА

NCAA после критики внесла правки в требования к агентам, которые представляют интересы игроков, имеющих право выдвинуть свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает The Score. ОТныне агентам не обязательно иметь степень бакалавра или иное высшее образование, чтобы работать в лиге.



Ранее известный агент, представляющий интересы Леброна Джеймса Рич Пол раскритиковал это правило, которое успели назвать его именем — у агента Джеймса нет высшего образования.



Напомним, ранее NCAA выдвинула требования к агентам, которые представляют интересы игроков, имеющих право выдвинуть свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Агенты должны иметь степень бакалавра, быть одобрены профсоюзом игроков на протяжении трёх лет подряд и подать заявление до 30 сентября текущего года. Два последних правила по-прежнему остаются в силе.

Известный агент раскритиковал новую политику NCAA